Sözen: Görevden alınan korucuların aramıza nasıl girdiği araştırılmalı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 635 güvenlik korucusu 'Terör bağlantısı, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları' gerekçeleriyle görevden uzaklaştırılmasını değerlendiren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Görevden alınanların aramıza nasıl yerleştiği konusunda bakanlık çalışma yürütmelidir" dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından 635 güvenlik korucusunun 'Terör bağlantısı, kaçakçılık ve uyuşturucu suçları' gerekçesiyle görevlerinden alınmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sözen, böylesi bir durumun ortaya çıkmasının üzücü olduğunu, güvenlik korucuları alımlarında siyasi baskıların olduğunu dikkat çekerek, bunun sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Sözen, "Her camiya da oluduğu gibi içimizde böylelerinin çıkması bizim için üzücü bir durum. İçişleri Bakanlığı'ın kararını destekliyoruz. Terörle mücüdele ederken, böylesi insanların aramızda olmaması gerekiyor. Görevden alınanlar aramıza nasıl girdiği konusunda İçişleri Bakanlığı geniş bir araştırma yapmalıdır. Güvenlik korucuları alımları konusunda dışarından, siyasi müdehale istemiyoruz. Referans olmasını istemiyoruz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. 635 güvenlik korucusunun görevden alınması, tüm güvenlik korucularını suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Bugün FETÖ ile mücadelede çok sayıda general, emniyet müdürleri gibi insanlar tutuklu. Yani olayda kurumu suçlu bulmamak gerek. Terörle mücadele ederken, aramızda çürüklerin olmaması gerekiyor. Bu karanın daha öncede alınması gerekiyordu" diye konuştu.
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