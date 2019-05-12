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Sözen: "PKK terör örgütü asla sağduyulu, vatansever Kürtlerin temsilcisi değildir ve olamaz da"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Son günlerde sözde bazı PKK’lı üst düzey yöneticilerin yaptıkları açıklamalarda, PKK terör örgütünü kürtlerin temsilcisi ve sözcüsü gibi göstermeye çalışmaları ve Kürt oylarının kendi güdümlerinde olduğunu ifade etmeleri en hafif tabirle küstahlıktır, alçaklıktır” dedi.Sözen, terör örgütü PKK’nın son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Son günlerde sözde bazı PKK’lı üst düzey yöneticilerin yaptıkları açıklamalarda, PKK terör örgütünü kürtlerin temsilcisi ve sözcüsü gibi göstermeye çalışmaları ve Kürt oylarının kendi güdümlerinde olduğunu ifade etmeleri en hafif tabirle küstahlıktır, alçaklıktır” dedi.
Sözen, terör örgütü PKK’nın son günlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Açıklamaların Kürtleri PKK’lı gösterme çabası olduğunu, bu açıklamalar ile Kürt halkına hakaret edildiğini kaydeden Sözen, “Hiç kimsenin Kürtleri teröristmiş gibi göstermeye hakkı da, haddi de yoktur. PKK terör örgütü asla sağduyulu, vatansever Kürtlerin temsilcisi değildir ve olamaz da. PKK terör örgütü Kürtlerin düşmanıdır ve en büyük zararı Kürt halkına vermiştir. En önemli ispatı ise PKK terör örgütü tarafından katledilen 6 bin 500 sivil Kürt kökenli vatandaştır. 6-7 Ekim olayları, çukur hendek olayları bunun ispatıdır. Kürt halkı şereflidir, onurludur. Asla özgür iradesini kimseye kiralamaz ve ipotek ettirmez. PKK terör örgütü katil ve kiralık bir taşeron örgüttür. Dış güçlerin ve Türkiye düşmanlarının ellerini yakmamak için kullandığı maşadır. PKK terör örgütünün Kürt oyları üzerinde görüş beyan etmeye hakkı da, yetkisi de yoktur. Kürt halkı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sandığa gidip özgür iradeleri kapsamında oylarını kullanacaklardır. Yıllarca silahların gölgesinde Kürt halkının oylarına ipotek koymaya çalışan PKK terör örgütü bu güvenlik ortamında bunu asla başaramayacaktır. Bunun en güzel örneklerini 31 Mart yerel seçimlerinde PKK terör örgütüne ve arkasındaki siyasi uzantılarına tarihi bir cevap veren sağduyulu Kürt halkı herkese göstermiştir" dedi.

"Kürtlerin büyük çoğunluğu terör mağdurudur"
23 Haziran’da yapılacak İstanbul’daki yerel seçimlerde Kürt halkının sağduyudan yana, terör örgütlerinin destekledikleri siyasi oluşuma karşı tavır alacağını aktaran Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çünkü İstanbul’da yaşayan Kürtlerin büyük çoğunluğu terör mağdurudur. Yıllar önce terör örgütü PKK’nın zulmünden ve işkencesinden kaçarak büyük şehirlere yerleşmişlerdir. Kürt halkı 23 Haziran’da oyunu kullanırken PKK’nın Kürt halkına yaptığı işkenceleri göz önünde bulundurarak oyunu kullanacaktır. Kürt halkı 23 Haziran’da terör örgütleri ile işbirliği yapanlara tarihi cevabı verecektir."

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