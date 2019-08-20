HABER

Sözen’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirmesinin çok talihsiz bir açıklama olduğunu belirterek, bu açıklamayı terör sevicilerine ve destekçilerine açıkça verilmiş bir destek olarak gördüklerini ve siyasi kaygılarla yapılmış talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi.HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasının tamamen hukuk çerçevesi içinde yapıldığını belirten Ziya Sözen, bu belediye başkanlarının PKK-KCK’ya hizmet ettiğini, devletin kaynaklarını PKK’ya aktardıklarını en iyi bilen kişinin Ahmet Davutoğlu olduğunu dile getirdi.

Sözen’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirmesinin çok talihsiz bir açıklama olduğunu belirterek, bu açıklamayı terör sevicilerine ve destekçilerine açıkça verilmiş bir destek olarak gördüklerini ve siyasi kaygılarla yapılmış talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi.
HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasının tamamen hukuk çerçevesi içinde yapıldığını belirten Ziya Sözen, bu belediye başkanlarının PKK-KCK’ya hizmet ettiğini, devletin kaynaklarını PKK’ya aktardıklarını en iyi bilen kişinin Ahmet Davutoğlu olduğunu dile getirdi. Sözen, "Ahmet Davutoğlu bu açıklaması ile biz şehit ailelerini üzmüş, incitmiş ve rencide etmiştir. Ahmet Davutoğlu bu sözleriyle Yasin Börü’nün katillerine, Aybüke öğretmenin katillerine, Ayaz ve Nupelda’nın katillerine destek vermiştir. Bu açıklama vatansever olarak tanıdığımız Ahmet Davutoğlu’nun vatanseverliğine gölge düşürmüş, PKK sempatizanlarını sevindirmiştir. Bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Ahmet Davutoğlu’nun bu açıklaması terör operasyonlarına destek veren sözde akademisyenlerin açıklamasından farksız olmamıştır. HDP’li belediye başkanları her yönüyle PKK’ya aleni şekilde destek verirken, Ahmet Davutoğlu’nun bunu görmemesi çok büyük bir talihsizliktir. Ahmet Davutoğlu daha net ifadeler kullanmalıdır. HDP’li belediye başkanlarının tutum ve davranışları doğru ise o zaman bölgede PKK’ya karşı yapılan operasyonlar mı yanlış? Devletimizin PKK’lılara karşı yaptığı uygulamalar mı yanlış? Çünkü bizim nazarımızda PKK ne ise, PKK’ya destek verenlerde aynıdır. Bu sözler bu ülkede başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış birine asla yakışmamıştır" dedi.

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
Lahmacun sevenler sınırlarını zorladıLahmacun sevenler sınırlarını zorladı
İstanbul Adliyesi'nde sınav yoğunluğuİstanbul Adliyesi'nde sınav yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

Savcılık düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde yolu kesip! Terör estirdiler

Terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar!

Eminönü'nde yağıştan etkilenen esnafa 100 bin TL'lik kredi!

İstanbul Valisi açıkladı: 3 yıl ödemeli, 100 bin TL'lik kredi

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.