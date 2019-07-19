Sözen’den güvenlik korucularının özlük haklarına ilişkin açıklama

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, görev ve sorumluluklarının artmasına rağmen haklarında beklentileri çerçevesinde iyileştirmelerin yapılmadığını söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ilk defa 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle geçici köy koruculuğu adında kurulan koruculuk sisteminin, günümüzde güvenlik korucuları olarak varlığını devam ettirdiğini söyledi. Sözen, “PKK terör örgütünün sürekli köylerde sivil ve savunmasız vatandaşlarımıza yönelik baskı, şiddet ve katliamlar yapmasından dolayı kendi köylerini korumak üzere hasıl olan sistem zamanla köylerimizin dışında görevler, operasyonel faaliyetler, kamuya ve yarı özerk tesisler, işletmeler, lojmanlar, kamunun ihale ettiği ve özel firmalar tarafından yapılan işler, kara, demir yolu yol ağlarının güvenliği, hava alanlarının çevre koruması, barajların ve enerji santrallerinin Güvenliği, okullar ve kamuya ait binalar, lojmanlar Güvenlik korucularımız tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Sur, Nusaybin, Cizre, Yüksekova gibi yerlerde başlatılan hendek ve çukur operasyonlarında güvenlik korucularımız aktif şekilde görev almışlardır. Yurtiçi görevlerinin yanı sıra yurt dışında Zeytin Dalı harekatı, Fırat Kalkanı harekatı ve Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik yapılan geçmişten günümüze kadar bütün operasyonlarda korucularımız aktif görevler üstlenmişlerdir. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde koruculuk sisteminin 1985 yılında kurulan ve sadece kendi köylerini kendi ailelerini korumaya yönelik başlatılan uygulamayla geldiğimiz noktada şu anda devam eden uygulamanın hiçbir benzerlik göstermediğine net bir şekilde şahit oluyoruz. Görev ve sorumluluğumuz artmasına rağmen haklarımızda beklentimiz çerçevesinde iyileştirmeler yapılamamıştır. Eskiden korucularımız kendi köylerini korumanın yanında köylerinde gündelik olarak hayvancılık tarım ve köy işlerini yapabiliyorken, şu an hiç bir ek iş yapmamaktadırlar. Bütün bu gerçekler ışığında geçici bir süreliğine getirilen bu sistemin geldiğimiz noktada kalıcı bir hale gelmesine rağmen korucuların henüz 442 sayılı Köy Kanununa göre çalıştırılması korucularımızın kendilerine ait bir kanunlarının olmaması görev tanımlarının net bir şekilde belirlenmemesi, özlük hakları ve sosyal güvence bakımından net bir çerçeveye yerleştirilmemeleri, güvenlik korucularımızı ekonomik sosyal ve özlük hakları bakımından son derece geride bırakmıştır” dedi.