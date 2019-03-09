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Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Temelli’ye sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesini, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ’Mardinli, hızlı treni ne yapacak’ diyerek projeye karşı çıkmasını sert bir dille kınadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ’Mardinli, hızlı treni ne yapacak’ açıklamalarına karşı çıkan ve Mardin’in hızlı treni neden hak etmediğini soran Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Sezai Temelli bu tutumu ile bölge ve Kürt halkının düşmanı olduğunu bir kez daha ifade ettiğini dile getirdi.

Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı Temelli’ye sert tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesini, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ’Mardinli, hızlı treni ne yapacak’ diyerek projeye karşı çıkmasını sert bir dille kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ’Mardinli, hızlı treni ne yapacak’ açıklamalarına karşı çıkan ve Mardin’in hızlı treni neden hak etmediğini soran Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Sezai Temelli bu tutumu ile bölge ve Kürt halkının düşmanı olduğunu bir kez daha ifade ettiğini dile getirdi. Sözen, “Cumhurbaşkanımızın Mardin programında saygı değer Mardinli vatandaşlarımıza hızlı tren vaadinde bulunması şer odaklarını rahatsız etmiş olmalı ki, sözüm ona HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ‘Mardinliler hızlı treni ne yapsın’ diyecek kadar insani duygulardan uzaklaşmış, Mardin halkına, bölge halkına hizmeti layık görmediğini bir kez daha ifade etmiştir. Sezai Temelli bu tutumu ile bölge halkının, Kürt halkının düşmanı olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Sezai Temelli ve yol arkadaşlarının gözünde bölge halkı köledir, bölge halkı sadece ölmeyi hakkediyor anlayışı hakimdir. Şimdi bu haince sözleri sarf edip Mardin halkını küçük düşüren bu zevata sormak istiyorum. Sen ve yol arkadaşların devletin verdiği vekillik maaşıyla konforlu uçaklarda yolculuk yaparken, İstanbul, Ankara’da aileleriniz ile birlikte keyif çatarken Mardin halkı hızlı trene binmeyi neden hakketmiyor. Mardin halkının İstanbul, Ankara, İzmir halkından ne eksiği var” dedi.

“Yıllarca bölge halkını suistimal ettiniz”
Sözen, HDP’nin yıllarca bölge halkını suistimal ettiğini söyledi. Sözen, “Bölge halkının fakirliği üzerinden siyaset yaptınız, sömürdünüz. Bölge halkının çocuklarını zorla dağa götürülüp terörist yapılmasına seyirci kaldınız, hatta dağa gitmelerine yardım ettiniz. PKK bölge halkına her türlü kötülüğü işkenceyi yaparken sesinizi çıkarmadınız. Bölge belediyelerini yönettiğinizde taş üstüne taş koymadınız. Yıllardır bölge vekilleriniz bu alay ettiğiniz halk için kıllarını kıpırdatmadılar. Bölge halkına kan ve göz yaşından başka ne verdiniz? Ailelerin evine ateş düşürmenin dışında ne yaptınız? Sizin tuzunuz kuru. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Siz çocuklarınızı özel okullarda, lüks kolejlerde okutuyorsunuz. Bölge halkının çocuklarını dağa gönderilmesine, ölmesine sebep oluyorsunuz" diye konuştu.

"Düşün artık bu tertemiz insanların yakasından”
Bölge halkının HDP’nin siyasetini istemediğini kaydeden Sözen, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Şimdi devletimiz kayyum belediyeler aracılığı ile bölge halkının hakkettiği hizmetleri veriyor. Bu hizmetler niye size batıyor? Bölge halkının rahatı, huzuru niye sizi rahatsız ediyor? Yoksa bölge halkının size oy vermeyeceği korkusu mu sizi sardı? Sizi bu sözlerinizden dolayı kınıyorum. Sizi lanetliyorum. Siz Kürt değilsiniz, siz Müslüman da değilsiniz. Siz Kürt halkının savunucusu da değilsiniz. Siz Kürt halkının bölge halkının düşmanısınız. Kürt halkının ayağındaki prangasınız. Bölge halkına, Kürt halkına en büyük zararı siz verdiniz. Yeter artık bölge halkı sizi de sizin siyasetinizi de istemiyor. Yeter artık düşün bu tertemiz insanların yakasından. Şerefli onurlu bölge halkı kendileri ile alay eden, kendilerine hizmeti layık görmeyen bu zihniyeti 31 Mart seçimlerinde cezalandırmalı. Bunlara gereken dersi vermeli. Aksi halde bunlar Kürt halkını suistimal etmeye, onları sömürmeye, onlar üzerinden siyasi rant devşirmeye devam edecekler”.

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