HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sözer cinayeti tasarlanarak mı işlendi?

Sözer cinayeti tasarlanarak mı işlendi?

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de büyük tepki yaratan Aylin Sözer cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cinayetin tasarlanarak işlenmiş olabileceği yönünde deliller ortaya çıktığı, zanlının ise cinayeti itiraf ettiği bildirildi.Türkiye'de büyük tepki yaratan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı Kemal A.'nın cinayeti önceden planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktığı bildirildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre olay yerinde üzerinde kan izi bulunduğu kaydedilen yırtık ve kirli muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Zanlının üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği İstanbul Maltepe'de Aylin Sözer'in oturduğu binaya geldiğinde zanlının, daireye girmeye çalışan güvenlik güçlerinin üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek tuttuğu kaydedildi.

Zanlının müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaraladığı bildirildi.

Zanlıdan itiraf

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Kemal A., işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının ifadesinde suçunu itiraf ettiği, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia ettiği bildirildi. Zanlının olay günü uyuşturucu kullandığını, Sözer'i ise aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Zanlının olaydan sonra Aylin Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı da tespit edildi. Ayrıca Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak onu da EFT ile gönderdiği parayı euroya çevirmesi için kandırmaya çalıştığı belirtildi.

Kemal A.'nın basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını açıkladı.

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Sözer, dün evinde üzerine yanıcı madde dökülerek öldürülmüştü.

DHA/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

Siirt'te vakalar yüzde 60 düştü

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe

RTÜK'ten 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini' sözüne ceza

RTÜK'ten tepki çeken sözlerle ilgili flaş karar

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ortak çalışma grubu teklifine 'evet' dedik

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Alışveriş merkezi önünde yılbaşı kuyruğu havadan görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.