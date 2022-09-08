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Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'

08.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen program dolayısıyla bir araya geldi. Toplantıda Mansur Yavaş'ın sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na şikayetini dile getirmesi dikkat çekti.

Sözlerinin hemen başında Kılıçdaroğlu'na hitap etti! Mansur Yavaş: 'Sayın başkanım, size şikayet edeceğim'

CHP'de 2023'te gerçekleştirilecek seçimlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayı için adı geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Nallıhan ilçesinde bir programa katıldı. İYİ Parti'den Yavaş'ın adaylığı yönünde sinyallere karşılık Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiği şeklinde açıklamalar gelse de Yavaş'ın ismi adaylık gündemindeki yerini koruyor. Yavaş, "Kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri" buluşmasındaki konuşmasına "Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikayet edeceğim" ifadeleriyle başladı.

"İŞLERİN AKSAMASININ TEK SEBEBİ BİZ DEĞİLİZ"

Yavaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlar köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıkları ne varsa iki, üç yılda benden istediler. Helali hoş olsun, gücümüz yettiğince yapacağız tabii ki. İmkan meselesi. Türkiye'nin ekonomik şartlarını biliyorsunuz. İhalemize hiç kimse girmiyor. Avans veriyoruz, önden para verelim, önlerini göremiyor kimse, demiri bağlayın çimentoyu dökün en azından diyorum ama maalesef 25, 30 ihalede bir kişi giriyor. Onun için işlerin aksamasının tek sebebi biz değiliz."

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu

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