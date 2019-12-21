Sözleşmeli belediye personeli için düzenleme yapılması önerisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Aralık'ta belediyelerdeki birçok sözleşmeli personelin işini kaybedeceğini belirterek, "Bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak, bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi'nce Sakaryapark'ta düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 1 milyonu aşan üye sayısıyla Memur-Sen'in önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Kendilerini güçlü kılan unsurun sayısal üstünlük olmadığını ifade eden Ali Yalçın, değerlerinin, ilkelerinin ve inanç değerlerinin kendilerini güçlü kıldığını kaydetti.

Her kesimden ve inançtan üyeye sahip olduklarına işaret eden Yalçın, sendikacılığı "diğerlere göre değil değerlere göre" yaptıklarını vurguladı.

Devletin kendileri için aynı zamanda işveren olduğunu aktaran Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Devlete karşı cümle kuruyor oluşumuz, eylem yapıyor oluşumuz devleti değersizleştirmek değildir, devletin kıymetini artıracak, adil bir devleti tesis etmek içindir. Onun için devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var. Tüm mekanizmalarımız, devletin çalışana ücret borcunu ödemesine yönelik fikir teatisinin yapıldığı, beyin fırtınasının olduğu ve müzakerelerin yürütüldüğü mekanizmalardır. Onun için devlet, kamu görevlisi için işverendir aynı zamanda. İşveren düşmanlığı yapmayız." şeklinde konuştu.