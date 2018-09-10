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Sözleşmeli er, Kızılırmak'ta boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er Turgay Şahin (24), akıntıya kapılarak boğuldu.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er Turgay Şahin (24), akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Piknik yaparken Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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