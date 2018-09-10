Sözleşmeli er, Kızılırmak'ta boğuldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er Turgay Şahin (24), akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Piknik yaparken Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar
Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz
Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti
New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum