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SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET! Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler?

10.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli er ön başvuru ekranı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Açıklamaya göre başvuru sonucu E-Devlet'ten sorgulanabilecek. Peki Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler? İşte E-Devlet Sözleşmeli er ön başvuru ekranı...

SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI E-DEVLET! Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler?

Sözleşmeli er ön başvuru ekranına nasıl ulaşılacağı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sözleşmeli er sınavı ne zaman, gerekli evraklar neler? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. E-Devlet Sözleşmeli er ön başvuru ekranı için tıklayın: ve detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli er ön başvuru sonucunu sorgulama ekranı için adaylar E Devlet'e girdikten sonra TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıklarında başvuru sonuçlarına ulaşabilecekler.

E Devlet Sözleşmeli er ön başvuru ekranı için tıklayın:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=0f79e469-cf36-4aae-8a58-0f526a52b0b0&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0f79e469-cf36-4aae-8a58-0f526a52b0b0%26state%3DMSB_Pertem_tbdp0gxth02le2upqr4zthbg%26scope%3DKimlik-Dogrula%253BAd-Soyad%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fpersoneltemin.msb.gov.tr%252FGenel%252FGiris%252FKontrol

SÖZLEŞMELİ ER SINAVI NE ZAMAN, GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

  1. Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 20 Mayıs 2022, 03 Haziran 2022, 08 Haziran 2022 ve 10 Haziran 2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.

  2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

  3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

  4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

  1. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

  2. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri,

c. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu, yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

  1. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin bina içerisinde usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

  2. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

  3. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

  4. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

  5. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

  6. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

  7. Başvuru sonucunuzu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

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sınav Milli Savunma Bakanlığı
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