HABER

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan adaylara ait taban puanlar duyuruldu.

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı.

Buna göre, gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Daha sonra, 91 taban puanıyla psikoloji, 87 puanla halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanları geldi.

Taban puanlarına, MEB Personel Genel Müdürlüğünün "http://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

AA

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Türk evlatları, fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir”TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Türk evlatları, fırsat verilirse dünyayı değiştirebilir”
Türkiye’de 60 milyon kişi kirli hava soluyorTürkiye’de 60 milyon kişi kirli hava soluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli öğretmen atama atama başvurusu öğretmen ataması 2019

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.