Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvurusu onayı için gerekli belgeler

20 bin öğretmen alımıyla ilgili paylaşılan başvuru kılavuzunda sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek suretiyle yapılacak ön başvurular, takvimde paylaşılan süre içinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak üzere yapılacaktır. Adayların kılavuzda paylaşılan biçimde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Böylece 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları tamamlanacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınıyor. Atama işlemleri, “Tercih Başvurusu” ve “Ön Başvuru” olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek için yapılacak ön başvurular, takvimde paylaşılan zaman içinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak üzere yapılacak.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı ismi ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaktır.

Ön başvuru sürecinin hepsi elektronik ortamda yapılacak; başvurularını onaylatmak, adaylar belge sunmak ya da herhangi bir sebeple il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.