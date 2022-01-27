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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ne kadar?

27.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB bünyesinde görev yapacak 15 bin sözleşmeli öğretmenin başvuruları geçtiğimiz aylarda alındı. Binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek haberi bekliyor. MEB’in belirlediği takvime göre sözleşmeli öğretmenlik için tercih işlemleri 21 ile 26 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Öğretmen adaylarının tercih sonuçları 31 Ocak tarihinde erişime açılacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ne kadar?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama yerlerinin açıklanması için nefeslerini tuttu beklemeye başladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte şimdi sıra da sonuçlarının açıklanması var. Sözleşmeli öğretmen alımlarının büyük bir kısmı İstanbul’a yapıldı. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almayı başaran adaylar, 21 Ocak Cuma günü başlayan tercih sürecine dahil oldu. Öğretmen adaylarının sözlü sınavdan aldıkları puanlar önem arz ediyor çünkü bu puanlar adayların tercih sıralamalarını netleştiriyor. Tercih işlemleri 26 Ocak Çarşamba günü itibariyle sona erdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği atama takvimine göre; 31 Ocak Pazartesi günü itibariyle sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları okullar belli olacak. Daha sonraki aşamada ise, öğretmenler görev yerlerine gerekli evraklarını teslim edip görevlerine başlayabilecekler.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ne kadar?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB’in açıkladığı atama takviminde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 21 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. 26 Ocak’ta tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra sonuçlar için bekleme süreci başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI NELER?

Sözleşmeli öğretmenlik için, öğretmen doluluk oranı, branş, kontenjan dağlımı, ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulunduruldu. Bu bağlamda en çok atama yapılacak alanlar şu şekilde; 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik yer aldı.
Diğer yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan belirlendi. Öğretmenlik için atama gereken 110 alandan her biri için de kontenjan ayrıldı.

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