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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakından takip edilen sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs tarihinde yapılmaya başlanmıştı. Adayların nerede ve ne zaman sözlü sınav olacakları geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile ilan edilmişti. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi...

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Mayıs tarihinde yapılmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları gündemdeki yerini koruyor. Adayların hangi merkezde ve ne zaman sözlü sınava katılacakları önceki günlerde duyurulmuştu. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Mayıs tarihinde yapılmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS puanlarını elde etmiş olan ve atamalarda ikinci aşamaya katılan öğretmenlerin mülakatlarının hangi gün yapılacağı açıklanmıştı. Belirtilen merkezlerde sınavlara katılım göstermeye başlayan adaylar 17 Mayıs itibariyle sözlü sınavlarını da olmaya başladı. 6 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek mülakatlar sonrası sonuçlar için geri sayım da başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı atama takvimi içerisinde bulunan bilgilere göre mülakatlar yani sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav süresi geldiği halde karantinada olması sebebiyle sınava katılım gösteremeyen adaylar için ise 18 Haziran tarihine kadar başvurular devam edecek. Bu adayların sınavları da 21-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 8 Temmuz tarihinde bütün adayların sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında 12-16 Temmuz tarihleri arasında da sonuçlara yapılan itirazlar alınacak.


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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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