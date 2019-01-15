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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları internet sitesinden açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları internet sitesinden açıkladı.

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 'Sözleşmeli Öğretmenlik' sözlü sınav sonuçları MEB'in internet sitesinden duyuruldu. Sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar MEB'in internet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek. Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak.

Haber: ANKARA/DHA

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