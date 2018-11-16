Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılacak olan 20 bin öğretmen için alanlar ile başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesini açıkladı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUAN VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. MEB 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
KONTENJAN SAYILARI
2403 Sınıf Öğretmenliği 3001
1524 İngilizce 2244
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2018
4439 Okul Öncesi Öğrt 1816
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1495
2143 Türkçe 1071
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 975
7106 Özel Eğitim 794
7103 Rehberlik 732
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 658
2265 Beden Eğitimi 616
1119 Bilişim Teknolojileri 601
2353 Matematik 420
7102 Görsel Sanatlar 394
2510 Sosyal Bilgiler 369
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 343
1123 Biyoloji 340
7092 Arapça 290
1822 Müzik 245
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 243
2036 Tarih 190
1390 Fizik 163
1207 Coğrafya 143
2246 Almanca 80
1371 Felsefe 77
4900 Teknoloji ve Tasarım 77
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 61
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
4976 Muhasebe ve Finansman 46
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 45
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 28
7036 El San.Tek./Nakış 27
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 27
7074 Sağlık/Hemşirelik 23
7081 Tekstil Tek./Tekstil 21
7035 El San.Tek./El Sanatları 17
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 16
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 15
7097 Harita-Tapu-Kadastro/ 11
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 11
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon 9
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 9
4972 Metal Teknolojisi 8
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 8
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 8
1963 Büro Yönetimi 7
2838 Radyo-Televizyon 7
7028 Adalet 7
4991 Ulaştırma Hizmetleri 7
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 7
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 7
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 7
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 6
4901 Sağlık Bilgisi 6
7044 Gıda Teknolojisi 6
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 5
7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 5
1959 Sanat Tarihi 5
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve K. 4
7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 4
7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 3
1417 Fransızca 3
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 3
7099 Hayvan Yetiştiriciliği 3
4978 Pazarlama ve Perakende 3
4942 Eğlence Hizmetleri 2
7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 2
7098 Harita-Tapu-Kadastro/ 2
7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2
7096 Laboratuvar Hizmetleri 2
4979 Plastik Teknolojisi 2
2368 Psikoloji 2
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 2
7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 1
4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1
7048 Hayvan Sağlığı 1
4899 İspanyolca 1
7056 Makine Tek./Makine Model 1
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 1
1700 Matbaa 1
4977 Müzik Aletleri Yapımı 1
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1
7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 1
7101 Tasarım Teknolojileri 1
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 1
4933 Bahçecilik 1
4927 Çince 1
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
4951 Gazetecilik 1
7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1
7104 Metalurji Teknolojisi 1
4883 Rusça 1
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1
7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1
GENEL TOPLAM 20000
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için lütfen 18. soruya bakınız.
Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?
Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. Hatta gösterge hesabında farklılıklar olduğu için sözleşmeli öğretmenlerin maaşı 50-100 TL daha fazla olabilir.
Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?
Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.
Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?
Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.
Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?
Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.
Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?
Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.
Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?
Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.
Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?
Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.
Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?
Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.
Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?
Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.
Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?
Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.
Sözleşmeli Öğretmenler Sadece Doğu ve Güneydoğu’ya mı Atanacak?
Sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle birlikte başka bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.
Bundan Sonra Sadece Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?
Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir atama kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin atama kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu atama olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Tekrar başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır.
Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?
Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.
Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?
Evet. Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.
Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?
Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır. Bu iller TBMM Milli Eğitim Komisyonunda belirlenmiştir.
Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, derece ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?
Evet. KHK’da yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.
Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?
Sözlü sınav için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar. Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.
Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız?
Atama yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak? Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak. Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. Tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.
Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?
Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.
Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?
Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.
Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?
Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan dolayı görevine son verilebilir: Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar, Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan, Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.
Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?
Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.
Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?
Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden dolayı feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için; Sözleşme feshinden dolayı tazminat almamanız, Doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde, Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe tekrar başvurmanız gerekiyor. Bu durumda olup tekrar sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.
Okuyucu Yorumları 2 yorum