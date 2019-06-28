HABER

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli öğretmenlerle ilgili 3+1 düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasalaştığını duyurdu.

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli öğretmenlerle ilgili 3+1 düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasalaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin ’3+1 düzenlemesi’ TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Emeği geçeği tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve diğer projelerimiz üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Hep güzel haberler vermek dileğiyle" dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldiErdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Son dakika! Hulusi Akar ile Devlet Bahçeli görüştü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Diğer Haberler
Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada yeni gelişme!

17 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu! Yeni gelişme

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

İYİ Parti, Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Son dakika: Hulusi Akar ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile bir araya geldi

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.