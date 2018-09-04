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Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı atama başvuruları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında, 30 Eylül itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenler, eş durumuna bağlı atama başvurularını 10 Eylül'e kadar yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında, 30 Eylül itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli öğretmenler, eş durumuna bağlı atama başvurularını 10 Eylül'e kadar yapabilecek.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların, eş durumuna bağlı atama başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Paylaşımda, "30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları ilde 1 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, sözleşmeli diğer eşin görev yaptığı ile atanmak istediğine dair dilekçelerini 10 Eylül'e kadar görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine verebilecek." açıklaması yapıldı.

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