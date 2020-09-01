Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama tercihlerinin tamamlanmasının ardından öğretmen atama sonuçları beklenmeye başladı. Öğretmen atamaları için yapılan tercihler, 28 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atamalar sonucunda öğretmenlerin görev yapacağı okullar belirlenecek. Şimdi, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. İşte öğretmen atamaları ile ilgili tüm merak edilen detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yaklaşık 20 bin öğretmen için gerçekleşecek öğretmen atamaları konusunda geri sayım başladı. Şimdi, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. 28 Ağustos 2020 Cuma günü tercihler e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Tercihler 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü sona erdi. MEB tarafından yapılacak olan atama işlemleri 1 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Peki, öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 bin 910 sözleşmeli öğretmenin istihdamı için tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlayıp 31 Ağustos 23.59’a kadar sürmüştü. Bu süre zarfında öğretmen adayları, eğitim kurumu tercihlerini gerçekleştirmişti. Atama işlemleri ise 1 Eylül tarihinde sona erdirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ile ilgili tüm detayların gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sorgulama ekranına ulaşmak için ilk olarak e-devlet sistemine şifre ile giriş yapmak gerekiyor.