Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama tercihlerinin tamamlanmasının ardından öğretmen atama sonuçları beklenmeye başladı. Öğretmen atamaları için yapılan tercihler, 28 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atamalar sonucunda öğretmenlerin görev yapacağı okullar belirlenecek. Şimdi, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. İşte öğretmen atamaları ile ilgili tüm merak edilen detaylar...
Yaklaşık 20 bin öğretmen için gerçekleşecek öğretmen atamaları konusunda geri sayım başladı. Şimdi, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu araştırılıyor. 28 Ağustos 2020 Cuma günü tercihler e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Tercihler 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü sona erdi. MEB tarafından yapılacak olan atama işlemleri 1 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Peki, öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
19 bin 910 sözleşmeli öğretmenin istihdamı için tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlayıp 31 Ağustos 23.59’a kadar sürmüştü. Bu süre zarfında öğretmen adayları, eğitim kurumu tercihlerini gerçekleştirmişti. Atama işlemleri ise 1 Eylül tarihinde sona erdirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ile ilgili tüm detayların gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sorgulama ekranına ulaşmak için ilk olarak e-devlet sistemine şifre ile giriş yapmak gerekiyor.
Ardından Milli Eğitim Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama ekranından sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan takvime göre sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı henüz sonuçların açıklanacağı saate dair resmi bir açıklama yapmadı. Adaylar tarafından ise sonuçları saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.
Adaylar, şimdiden bu ekran üzerinden sorgulamaları yapmaya başladı. Sözlü sınavda başarı elde etmiş olan adayların atamaları, tercihler de dikkate alınarak sözlü sınav puanının üstünlüğü doğrultusunda elektronik ortam üzerinden yapılacak. Sözlü sınav puanı eşit olduğunda KPSS puan üstünlüğüne bakılacak. Eşitlik devam ettiğinde diploma tarihine göre önce mezun olana, burada da eşitlik olması durumunda yaşı büyük olana ve halen eşitlik bozulmazsa da sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. MEB, 60 alanda öğretmen ataması yapacak. En fazla atama sınıf öğretmenliğinde gerçekleştirilecek. Ardından din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, ilköğretim matematik, okul öncesi öğretmenliği, rehberlik, Türkçe, özel eğitim, fen bilimleri ve beden eğitimi branşları geliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum