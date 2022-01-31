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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

31.01.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce öğretmenin beklediği sözleşmeli öğretmenlik atamaları için nefesler tutuldu. Sözleşmeli öğretmenlik için tercihte bulunan öğretmen adaylarının atama tercihleri 26 Ocak’ta son bulmuştu. Binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarına dair detaylar…

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü yani bugün saat 12.00'de gerçekleşecek. Yüzbinlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları bugün açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21 ile 26 Ocak 2022'de gerçekleşti. 31 Ocak yani bugün yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları bugün adayların erişimine açılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü, saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek. Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına MEB'in resmi internet sayfasından veya e-Devlet şifreleriyle https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden erişilebilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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