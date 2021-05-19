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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 senesi için bakanlığın açıkladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakatlar başladı. 15 – 26 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan sözleşmeli öğretmen atamaları için mülakatlar 17 Mayıs Pazartesi günü başladı. 6 Haziran tarihinde son bulacak mülakat başvuruları için adayların heyecanı sürüyor.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda COVID-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirler gereği karantina sürecinde olup da sözlü sınava katılamayan adaylar da 17 – 18 Mayıs tarihleri arasında tekrar başvurularını yapabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kontenjan listesine göre en çok öğretmen ataması yapılacak alanlar; sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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MEB sözleşmeli öğretmen alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar tamamlandı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleşti. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran'da yapılacak, 8 Temmuz 2021 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

TERCİHLER EYLÜL AYINDA
Atama Tercihlerinin Alınması 01 - 06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

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