Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! 2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için bugün aday öğretmenlerin sözlü mülakat yerlerini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak tarihleri arasında yapılarak öğretmen adayları ön başvurularını tamamladı.

SÖZLEŞME ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta (bugün) ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.

SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Mülakatların sona ermesinin ardından 3 gün sonra sonuçlar erişime açılacak. Yani sözlü sınav sonuçları 25 Şubat 2020 günü adayların bilgisine sunulacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğretmenler için 26-28 Şubat tarihleri arasında itirazlar alınacak. İtiraz sonuçları ise 6 Mart 2020 günü duyurulacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav ve sonuç sürecinin sona ermesinin ardından bu kez atama süreci başlayacak. Adayların elde ettikleri puanlara göre yerleştirmeleri yapılacak. Atama tercihleri ise 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 günü adayların bilgisine sunulacak.

