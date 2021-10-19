Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için geri sayım sürüyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. 15 bin öğretmen alımına ilişkin atama duyuruları MEB'in, "http://personel.meb.gov.tr/" adresinde yayımlandı. İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 25 Ekim 2021'de yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerini "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresinden sorgulayınız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemlerinin 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Sonuçlar ise 31 Ocak 2022'de duyurulacak. Bu şekilde, öğretmen ek atamaları ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen alımı kontenjan ve branş dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Böylece en fazla atama yapılacak ilk 3 branş 2 bin 175 kontenjan ile sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjan ile eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjan ile okul öğretmenliği oldu. Aynı zamanda öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaç olması durumunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini belirtmişti.

