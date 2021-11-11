Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi MEB tarafından yayımlandı. Söz konusu takvimde adaylar tarafından merak konusu olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat - sözlü sınav tarihleri yer aldığı. Sınav yerleri sorgulaması e-Devlet uygulaması veya internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarının ise 27 Aralık 2021'de açıklanacağı belirtildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. 31 Ocak 2022 tarihinde ise sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulaması yapmak için e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresine gidiniz. Sisteme girmek için T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yer aldı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar değerlendirilerek gerçekleştirildi. En fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Aynı zamanda öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

