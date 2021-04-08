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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ile ilgili açıklama | Mülakat yerleri açıklandı mı?  

08.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları için heyecan dorukta. MEB tarafından yayınlanan takvime göre; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri yakın zaman içerisinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ile ilgili açıklama | Mülakat yerleri açıklandı mı?  

Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Takvimin açıklanmasının arkasından sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri için geri sayım başladı. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içinde bulunan bilgilere göre; mülakat yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ!

Yine atama takvimi içerisinde bulunan detaylara göre; sözlü sınavlar yani mülakatlar da 17 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp, 6 Haziran 2021’de son bulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MEB TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) paylaşılan sözleşmeli öğretmen alımının ardından adaylar paylaşılan tarihler içerisinde başvuru işlemlerini tamamladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçen günlerde biterken, adaylar bundan sonra sonuçların açıklanmasını bekliyor.

MEB'in paylaştığı verilere göre; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021’de paylaşılacak ve bu şekilde sözlü sınava girme hakkı elde edenler ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belli olacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar da 15 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak, sonuçlar da 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavların bitmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından da atama tercihleri alınacak.

1-6 Eylül 2021 tarihinde toplanacak atama tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2021’de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ile ilgili açıklama | Mülakat yerleri açıklandı mı?  

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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