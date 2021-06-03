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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? Mülakat sonuçları açıklandı mı?

03.06.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav süreci sürüyor. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman ve mülakat sonuçları açıklandı mı gibi soruları merak ediyor. Paylaşılmış olan ilk takvimde 6 Haziran 2021 tarihine dek sürecek olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının, LGS ile çakışması sebebiyle takvim tekrardan değiştirildi ve güncellendi. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? İşte yanıtı...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? Mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav süreci son hızıyla devam ediyor. Öğretmen adayları atamaları merakla takip ederken kamuoyu ile paylaşılmış olan ilk takvim 6 Haziran 2021 tarihine dek sürecek olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının, LGS sınavı ile çakışması sebebiyle değişikliğe uğradı. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN? MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen adaylarının ilgiyle takip ettiği sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav tarihleri değişime uğradı. MEB tarafından yapılmış olan açıklamaya göre 6 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan LGS nedeniyle 01 ve 04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ertelenmek durumunda kaldı. Değiştirilen ve güncellenen sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi yeniden paylaşıldı.

MEB'in “Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine” başlığıyla yayınlamış olduğu duyuruda şunlar söylendi;

“Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.

Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir."

MEB açıklamasının devamında yeni tarihleri de paylaştı;

"Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,
2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,
3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,
4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021,

tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline ise e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir.

İlgililere duyurulur.”


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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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