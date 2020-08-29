Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! Öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? Atama kontenjanları 2020

Uzun süredir beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nihayet başladı. Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarında görev almak isteyenler tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır konusu araştırılıyor. Peki, öğretmen atama kontenjanları 2020 nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir adaylar tarafından beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başvuruları 28 Ağustos’ta başladı. Adaylar tarafından öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek konusu da araştırılıyor. Tercihler 31 Ağustos 2020 tarihinde bitecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar 31 Ağustos saat 23.59’a kadar tercihler yapılabilecek. Atama sonuçları da 1 Eylül 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Adaylar tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır konusu da araştırılıyor. Tercihler e-devlet üzerinden yapılacak. Bunun için adayların kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Ardından Milli Eğitim Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi ekranında tercihler gerçekleştirilebiliyor. Sözlü sınavda 60 puan ve üstünde almış olan adaylar en çok 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. Adaylar tercihlerini, aynı il ya da farklı illerde yer alan eğitim kurumları arasında istedikleri öncelikte yapabiliyor.
Tercihler herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılıyor. Adayların başvuruları il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanmadığı müddetçe tercih değişikliği gerçekleştirilebiliyor. Adaylar tarafından atama kontenjanları öğretmen 2020 de merak ediliyor. Öğretmen atama kontenjanları 2020 ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde detaylı liste yer alıyor.
Adaylar tarafından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden yapılacak sorusunun yanı sıra atamaların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Sözlü sınavda başarılı olmuş olan adayların atamaları; tercihler de dikkate alınarak sözlü sınavın puan üstünlüğüne göre elektronik olarak gerçekleşecek. Sözlü sınav puanının eşit olması halinde ise KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Bu durumda da eşitlik devam ederse diploma tarihi itibarıyla ilk olarak mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu durumlarda da bozulmaması halinde ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
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