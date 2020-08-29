Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı! Öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? Atama kontenjanları 2020

Uzun süredir beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nihayet başladı. Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarında görev almak isteyenler tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır konusu araştırılıyor. Peki, öğretmen atama kontenjanları 2020 nedir? İşte merak edilen tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLER NE ZAMAN?

Bir süredir adaylar tarafından beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başvuruları 28 Ağustos’ta başladı. Adaylar tarafından öğretmen atama tercihleri ne zaman sona erecek konusu da araştırılıyor. Tercihler 31 Ağustos 2020 tarihinde bitecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar 31 Ağustos saat 23.59’a kadar tercihler yapılabilecek. Atama sonuçları da 1 Eylül 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tarafından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır konusu da araştırılıyor. Tercihler e-devlet üzerinden yapılacak. Bunun için adayların kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Ardından Milli Eğitim Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi ekranında tercihler gerçekleştirilebiliyor. Sözlü sınavda 60 puan ve üstünde almış olan adaylar en çok 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor. Adaylar tercihlerini, aynı il ya da farklı illerde yer alan eğitim kurumları arasında istedikleri öncelikte yapabiliyor.