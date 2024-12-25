HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.12.2024 20:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretli öğretmenlik ya da sözleşmeli öğretmenlik ihtiyaca dayalı olacak şekilde belli bir süreyi kapsayan sözleşmeler dahilinde öğretmenlik yapmak anlamına gelir. Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadroya geçme olasılığı bulunmaz. Sözleşmesinin tarihi ile birlikte görevi de biter.

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 657 numaralı devlet kanununun 4B bendi gereğince istihdam sağladığı öğretmenler sözleşmeli öğretmenler olarak tanılandırılmışlardır. Sözleşmeli öğretmenlik yapabilmek için çeşitli koşullar bulunur.

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik yapabilmek için öncelikle tercih işlemi gerçekleştirmek ve bu işlemi yapmak için çeşitli koşullara uygun olmak gerekir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek de bu koşullar arasında yer alır. Bu sınavdan belirtilen taban puanları almış olmak önemlidir.
Bir öğretmen bir eğitim kurumunda sözleşmeli olarak öğretmenlik yapacaksa atanacağı kurumda açık kadro olmalıdır. O kadroya uygun olan branşta eğitim almış olan öğretmenler sözleşmeli öğretmen tercihi yapabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri çeşitli yollardan şahsen ya da internet üzerinden yapılabilmektedir. Koşullar ve tercih işlemlerindeki önemli hususlar sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzunda da yer almaktadır.

Bir kişi sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi yapabilmek için şu şartları yerine getirmelidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır
  • Atama yapılacak olan alana uygun olmalıdır
  • KPSS sınavından en az 50 puan almış olmalıdır.
  • Memurluk kapsamında engel kabul edilen suçları işlememiş olmak.
  • 675 sayılı kanunun 48. maddesindeki kurallara uygun olmak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih yerleri atama kabul eden eğitim kurumlarına göre değişiklik gösterebilir. Tercih yapılacaksa e-Devlet sistemi de kullanılabilir. Bir kişi sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekse önce sisteme giriş yapmalıdır.

Ne zaman ve hangi tarihler arasında tercih yapılacağı her yıl düzenli olarak önceden belirlenir ve açıklanır. Bu tarihleri takip ederek gereken süre içinde tercih işlemi yapılmalıdır. Atama kılavuzu ve güncel sözleşmeli öğretmenlik tercih listesi belli periyotlarla yayınlanır. Listeler Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde görüntülenebilmektedir. Eğer sözleşmeli Öğretmenlik tercihi e-Devlet üzerinden yapılacaksa sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranına ulaşılarak tercih gerçekleştirilir. Bu işlem için şu adımları takip edilir:

  • E-Devlet sistemine kişiye özel şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan arama kısmına sözleşmeli öğretmenlik yazılır ve ilerlenir.
  • Açılan sayfa üzerinden MEB uygulamasına ulaşılır.
  • Uygulamadaki sözleşmeli öğretmenlik tercih atama kılavuzuna ulaşılır.
  • Tüm şartları yerine getirmiş olan adaylar önceden belirlenen tarihler arasında açılan sistem üzerinden tercih yapabilir.
  • Sistem üzerinden sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı açılır.
  • Tercihler yapılır.
  • Kaydedilir.
  • Son adımda tercih işlemi gerçekleştirilir.
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen sözleşmeli
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Trump gözüne kestirdi, Danimarka sınır güvenliğini artırdı

Trump gözüne kestirdi, Danimarka sınır güvenliğini artırdı

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

VİDEO | Azerbaycan havayollarına ait uçak Kazakistan'da düştü! 25 kişinin kurtarılma anları kamerada

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

Bu hastalıkta belirgin bir artış var! İşte belirtileri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.