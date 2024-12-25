Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 657 numaralı devlet kanununun 4B bendi gereğince istihdam sağladığı öğretmenler sözleşmeli öğretmenler olarak tanılandırılmışlardır. Sözleşmeli öğretmenlik yapabilmek için çeşitli koşullar bulunur.

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik yapabilmek için öncelikle tercih işlemi gerçekleştirmek ve bu işlemi yapmak için çeşitli koşullara uygun olmak gerekir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek de bu koşullar arasında yer alır. Bu sınavdan belirtilen taban puanları almış olmak önemlidir.

Bir öğretmen bir eğitim kurumunda sözleşmeli olarak öğretmenlik yapacaksa atanacağı kurumda açık kadro olmalıdır. O kadroya uygun olan branşta eğitim almış olan öğretmenler sözleşmeli öğretmen tercihi yapabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri çeşitli yollardan şahsen ya da internet üzerinden yapılabilmektedir. Koşullar ve tercih işlemlerindeki önemli hususlar sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzunda da yer almaktadır.

Bir kişi sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi yapabilmek için şu şartları yerine getirmelidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır

Atama yapılacak olan alana uygun olmalıdır

KPSS sınavından en az 50 puan almış olmalıdır.

Memurluk kapsamında engel kabul edilen suçları işlememiş olmak.

675 sayılı kanunun 48. maddesindeki kurallara uygun olmak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilir?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih yerleri atama kabul eden eğitim kurumlarına göre değişiklik gösterebilir. Tercih yapılacaksa e-Devlet sistemi de kullanılabilir. Bir kişi sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekse önce sisteme giriş yapmalıdır.

Ne zaman ve hangi tarihler arasında tercih yapılacağı her yıl düzenli olarak önceden belirlenir ve açıklanır. Bu tarihleri takip ederek gereken süre içinde tercih işlemi yapılmalıdır. Atama kılavuzu ve güncel sözleşmeli öğretmenlik tercih listesi belli periyotlarla yayınlanır. Listeler Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde görüntülenebilmektedir. Eğer sözleşmeli Öğretmenlik tercihi e-Devlet üzerinden yapılacaksa sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranına ulaşılarak tercih gerçekleştirilir. Bu işlem için şu adımları takip edilir: