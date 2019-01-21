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"Sözleşmeli personel statüsü kaldırılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne-babalar çocuklarının ve eşlerinin yanına yollanmalıdır"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne- babalar çocuklarının ve eşlerinin yanına yollanmalıdır." ifadesini kullandı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen'in 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sözleşmeli memurların birçok mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, "Sözleşmeli personel istihdamı yeni Türkiye'ye yakışmıyor. Sözleşmeli personellerin ailesi ve çocuklarından ayrı kalma dramı da yeni Türkiye'ye yakışmıyor. 'İşin mi eşin mi?' diye arada bırakmak, bu Türkiye'nin sorusu olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, sözleşmeli personellerin, aynı işi yapan kadrolulardan daha düşük maaş aldığını ve daha yüksek sosyal güvenlik primi ödemek zorunda kaldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne-babalar çocuklarının ve eşlerinin yanına yollanmalıdır. Bu konuyla ilgili 22-23 Şubat tarihlerinde Memur-Sen'e bağlı 11 sendika tarafından çalıştay, Konfederasyon tarafından ise 'Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası' gerçekleştirilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim- Bir- Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

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