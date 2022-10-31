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Sözleşmeli personele ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadroda son durum!

31.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verileceği araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki sözleşmeli personele ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadroda son durum!

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadroda son durum!

Ekonominin en önemli başlıklarından olan kamudaki sözleşmeli çalışanlara kadro verilmesine yönelik son viraja girildi. Bakan Bilgin, 4B'lilerin kadroya alınacağını ve çalışmaların yapılacağını ifade etti. Peki sözleşmeli personele ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadroda son durum!

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuda çalışan çok sayıda sözleşmeli personel, kadroya alınmak için düzenlemeyi bekliyor. Bakan Bilgin, özel bir görüşme yapılacağını ve sözleşmeli personelle alakalı durumun ele alınacağını duyurdu.

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeli personele kadroda son durum!

Bakan Bilgin, kamuda alınan 4B'lilerin kadroya alınacağını duyurmuştu. Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." ifadelerini kullanmıştı.


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