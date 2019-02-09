Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının ismi Personel Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilirken "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı" unvanı "Personel Dairesi Başkanı" şeklinde düzenlendi.

