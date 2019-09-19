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"Sözleşmelilerin kadroya geçmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz" - "Hem çalışma barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Gül, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra adliye personeliyle yemekte bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u anmak için Samsun'a geldiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Fazla mesai konusunda çok hassas olduklarına işaret eden Gül, "Bu konuda komisyon başkanlarımıza da çok sıkı telkinlerimiz var. Bir alın teri kurumadan çalışanımız neyi hak ediyorsa asla ve asla bu teri kurumadan onun hakkını vermek bizim görevimiz. Bu konuda büyük gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Özellikle idari anlamdaki kalem müdürlüklerinde bu konuda bir ihtisas, kaliteyi artırıcı çalışmaları paylaştıklarını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Ama bunu yaparken özellikle çalışan arkadaşlarımızın, yıllarca icra katibi, zabıt katibi olarak çalışmış arkadaşlarımızın da haklarını koruyacağız. Onlar da bu sınava girebilecekler, yükselebilecekler. Bu konuda da sizlerin emeğini asla gözden uzak tutmayacağız.

Bir diğer konu, sözleşmeli arkadaşlarımız özellikle bazı kurumlarda var. Esasen aynı işi yapan arkadaşlarımızın bu konuda, özellikle adalet teşkilatında yine çabamız buna önem verip uğraşacağız. İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah o konuda da güzel bir netice alırız. Çünkü hem çalışma barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak. Bunu geçen dönemde çalıştık Meclis çalışmalarında, bu dönem inşallah takipçisi olacağız."

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetlerinin adliye konusunda çok önemli hizmetler yaptığını kaydetti.

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