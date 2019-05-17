"Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmaz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürülüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz. Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmazdır, bunu sağlamak zorundayız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Yalçın, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Daha sonra Kars Caddesi'ndeki Eğitim-Bir-Sen binasının açılışını gerçekleştiren Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Iğdır Teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yeni süreçte önümüzde sözleşmeli arkadaşlarımız var. Bu istihdam modelinde 1965'ten beri devam eden 657 No'lu yasada 4C ve 4B diye istisna tutulan sözleşmelilik ruhsatı tali yolken şimdi ana yola dönüştü. Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürülüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz. Sözleşmelilerin kadroya geçmesi kaçınılmazdır, bunu sağlamak zorundayız. Çünkü kamu görevlileri işiyle eşi arasında tercihe zorlanmamalı. Kamu görevlileri 'Eşim orada, işim burada. Ben buradayım, çocuk ortada' gibi bir ikilemin ortasında bırakılmamalı."