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Sözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KE-HAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2 yıldır faaliyette olan ve 'can evi' olarak adlandırılan barınaktaki yaklaşık 250 sokak köpeğinin sözleşmeli olarak sahiplendirildiğini söyledi.

Sözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'de, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KE-HAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2 yıldır faaliyette olan ve 'can evi' olarak adlandırılan barınaktaki yaklaşık 250 sokak köpeğinin sözleşmeli olarak sahiplendirildiğini söyledi. Cebeci, sahiplenenlere telefon ederek, ayda 1 kez köpeğe ait güncel fotoğraf istediklerini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanları aldıklarını kaydetti.
'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında, kentteki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler, KE-HAYKO'nun barınağını ziyaret etti. Öğrenciler, derneğe mama desteğinde de bulunurken, elleriyle besledikleri köpeklere ilgi gösterdi. KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 2017 yılının Haziran ayında, hayvanseverler olarak dernek kurduklarını ve belediye tarafından tahsis edilen 400 metrekarelik alana inşa edilen barınakta sokak hayvanlarına baktıklarını söyledi. Cebeci, "Kurulduktan sonra sokaklardan topladığımız yaralı canları tedavi ettirmeye başladık. Evlerde olmuyordu. Bu nedenle de el birliği ile belediye tarafından tahsis edilen alana 'can evi'ni kurduk. Sağlıklı hayvanları burada barındırmıyoruz. Burası bir hapishane değil. Burası sadece tedavi olup, dinlenebilecekleri bir yer. Burada uyuzlu, kaza geçiren, kanser olan köpeklerimizin bakımı yapılıyor. Anlaşmalı olduğumuz özel bir klinikte tedavi ediliyorlar. Sokağa ya da ormana atılan yavru köpeklerin de kısırlaştırmalarını belediye ile birlikte yapıyoruz. Bunun dışında diğer hayvansever derneklerden de destek alıyoruz" dedi.
'TELEFON EDİP, FOTOĞRAF İSTİYORUZ'
Derneğin, 2 yılda yaklaşık 250 sokak köpeğini sözleşmeyle sahiplendirdiğini anlatan Sevinç Cebeci, 'evet' veya 'hayır' seçenekli cevaplardan oluşan anket şeklindeki sözleşmede; 'Köpeğe ne sebeple olursa olsun asla zarar vermeyeceğinizi, her zaman iyi niyetle eğitmeyi kabul ediyor musunuz?', 'Kaza geçirirse veya hastalanırsa veterinere götüreceğinizi ve tedavi ettireceğinizi kabul ediyor musunuz?' gibi maddelerin yer aldığını belirtti. Cebeci, sahiplenenlere telefon edilerek, ayda 1 kez köpeğe ait güncel fotoğraf istendiğini, sözleşmeye uymayanlardan ise hayvanların alındığını söyledi.
Sevinç Cebeci, isteyen herkesin sözleşmeye uyarak, köpekleri sahiplenebileceğini belirterek, "Zaten yavrular hariç diğer köpekleri kısırlaştırmadan sahiplendirmiyoruz. Tatile gidecekleri zaman bile kim tarafından bakılacağını öğreniyoruz. Bunların takiplerini yapıyoruz. Telefon ediyoruz, fotoğraf istiyoruz. Tabi şunu da söylüyoruz; eğer ki vazgeçersen, bakamayacağını düşünüyorsan bize geri getir. Evde ya da bahçede bakılan bir hayvanın sokağa terk edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.
'HAYVANLARI KORUMA, 1 GÜNE SIĞMAMALI'
KE-HAYKO Başkanı Cebeci, 2 yıllık süre içinde derneğe getirilen 300 köpeğin kısırlaştırıldığını, özel klinikte 100 kırık ameliyatı gerçekleştirildiğini ve 250 köpeğin sahiplendirildiğini kaydederek, "Biz var olduğumuz sürece faaliyetlerimiz de devam edecek. Bizim en büyük şansımız belediyeyle iş birliğinde olmamız. Yaptığımız işten çok memnunuz. Hayvanları koruma, 1 güne sığmamalı. Bu uzun sürelere yayılmalı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlarSözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlarSözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlarSözleşmeyle sahiplendirilen sokak hayvanlarının, ayda bir fotoğrafını istiyorlar

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