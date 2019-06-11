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Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis ekiplerinden kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz olayına karıştığı iddia edilen ve vatandaşların şikayetleri sonrasında aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.Edilen bilgiye göre, ilçe merkezinde sözlü olarak cinsel taciz olayına karıştığı iddia edilen S.S (52) isimli şüpheli polis ekiplerine ihbar edildi.

Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis ekiplerinden kaçamadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz olayına karıştığı iddia edilen ve vatandaşların şikayetleri sonrasında aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.
Edilen bilgiye göre, ilçe merkezinde sözlü olarak cinsel taciz olayına karıştığı iddia edilen S.S (52) isimli şüpheli polis ekiplerine ihbar edildi. Olayın ardından aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli için polis ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren şüpheli, ekiplerin yoğun takibi ve gayreti sonucunda Eskişehir yolu Dübekli Köyü kavşağı yakınlarında aracını terk edip yaya halde kaçmaya çalışırken yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek gözaltına alındı. Buradaki sorgusunun ardından tekrar sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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