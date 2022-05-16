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  4. Sözlü gerilimle başladı... İki ülke sınırında silahlı çatışma

Sözlü gerilimle başladı... İki ülke sınırında silahlı çatışma

16.05.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Yaklaşık 4 saat süren ve çatışmaya taraflar arasındaki sözlü gerilimin neden olduğu belirtilen olayda ölen ya da yaralananların olduğunu dair bir bilgi verilmedi. Yapılan açıklamalarda ilk olarak Taliban'ın ateş açtığı belirtildi.

Sözlü gerilimle başladı... İki ülke sınırında silahlı çatışma

Afgan yetkililer kaynak gösterilerek Tacik basınında yer alan haberde, Tacikistan sınır koruma görevlileri ile Afganistan'daki Taliban güçleri arasında iki ülke sınırının kesiştiği Şerhan Bandar sınır bölgesinde silahlı çatışma çıktığı kaydedilirken, çatışmada ölen veya yaralananların olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

SÖZLÜ GERİLİM NEDENİYLE...

Yaklaşık 4 saat süren çatışmaya taraflar arasındaki sözlü gerilimin neden olduğu aktarılan haberde, ilk önce Taliban'ın ateş açtığı kaydedildi.

Tacik yetkililer çatışmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Tacikistan sınır koruma görevlileri, 8 Mayıs'ta Tacik-Afgan sınırındaki Tacikistan topraklarına Afganistan'dan ateş edildiğini kaydederken daha sonra söz konusu saldırıyı DEAŞ'ın Afganistan kolu üstlenmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Tacikistan
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