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"Sözlü mülakatta ısrar, siyasi kadrolaşmada ısrar etmek demektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: - "Yargı kararlarına, darbeye, çürümeye rağmen halen sözlü mülakatta ısrar etmek demek, siyasi kadrolaşmada ısrar etmek demektir"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Yargı kararlarına, darbeye, çürümeye rağmen halen sözlü mülakatta ısrar etmek demek, siyasi kadrolaşmada ısrar etmek demektir." dedi.

Antmen, Mecliste partisinin bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarıyla devlet yönetiminde liyakatın ortadan kalktığını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası torpil ve adam kayırmanın bireysellikten çıkarak kurumsal hale geldiğini ileri sürdü.

Kamu kurumlarında görevde yükselmeye tabi kadrolara yazılı sınava ek olarak sözlü sınav getirildiğini anımsatan Antmen, bu düzenlemelerin "liyakat sahibi insanları yükseltmeyeceğiz" anlamına geldiğini iddia etti.

Sözlü sınava ilişkin bu düzenlemelerin büyük kısmının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu anlatan Antmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki kamuda liyakati kaldırmak isteyen AKP yargı kararlarına uydu mu? Elbette Hayır. KPSS, ÖSS sorularının çalınmasına yol açan iktidar, yargıyı ve ordumuzu da FETÖ'ye teslim edince 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık, 250 vatandaşımızı şehit verdik. Peki, iktidar akıllandı mı? Maalesef yine, hayır. Yargı kararlarına, darbeye, çürümeye rağmen halen sözlü mülakatta ısrar etmek demek, siyasi kadrolaşmada ısrar etmek demektir. Liyakatliler arasından kadrolaşsalar, yine içimiz yanmayacak.

Bu iktidar mülakatlarda kutsal kitabımızı soruyor, peygamberimizi soruyor, Osmanlı padişahlarını soruyor
ama ne kutsal kitabımızı, ne peygamber efendimizi ne de Osmanlıyı anlamıyor, bilmiyor sadece suistimal
ediyor. Her vesile ile dinimizden söz açan bir siyasi iktidar dinimizin 'kul hakkı yenmez' emrine neden
uymuyor? Bu liyakatin ortadan kaldırıldığı ortam yasaya da Kur'an'a da, sünnete de ve tarihimize de tamamen aykırıdır."

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen

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