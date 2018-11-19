Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, “Türkiye’de ilkler” temalı sergideki Zeliha Kılıçoğlu ve Mirza Erdem tarafından yapılan Türkiye’nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline gece geç saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı:

“2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar.”

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak “Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz” diye konuştu.

MERİÇ SÜMEN KİMDİR?

1943 doğumlu Meriç Sümen, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli dansçı ve koreograflardan birisidir. Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nü bitirdi (1961). Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmaya başladı. Baş balerin unvanına değer görülen ilk sanatçı oldu. İngiltere, Hollanda, ABD ve SSCB'de çeşitli bale topluluklarında çalıştı (1961 – 67); birçok ülkede konuk dansçı olarak sahneye çıktı. Pakistan, Bulgaristan ve Londra'da sahneye konulan kimi balelerde başrol üsttendi (1969-72); Bolşoy Tiyatrosu'nda dans eden ilk Türk balerini oldu (1979). SSCB'de bir yıl kalarak koreografi çalışmalarında bulundu (1984).

Ankara Devlet Balesi'nde baş balerinlik yaptıktan sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş koreografi ve genel sanat yönetmeni oldu. 1981'de Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Polonya'da Prima Dansçı Ödülü'ne, İngiltere'de Cecchetti Ödülü'ne değer görüldü.

