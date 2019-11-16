SP Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Denk bütçe hazırlanmalı"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Geliri ve gideri denk bir bütçe hazırlanmalı. Fazla verirse daha güzel ancak hiç olmazsa denk bir bütçe olmalı." dedi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bütçe tercihlerinin, ülkelerin geleceği konusunda önemli etkiler yaptığını belirterek, bütçelerin devletlerin yol haritasını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin elindeki imkanlara ve konjonktüre göre 2020 yılı bütçesinin hazırlamasını, ekonomik sorunların doğmaması için denk bir bütçe hazırlanması gerektiğini vurgulayan İriş, "Geliri ve gideri denk bir bütçe hazırlanmalı. Fazla verirse daha güzel ancak hiç olmazsa denk bir bütçe olmalı. Denk bütçe demek, ülkenin kendi imkan ve kaynaklarıyla, kendi üretimi ve potansiyeliyle ülkede yaşayan insanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılaması demektir. Ülkenin ihtiyaçlarını karşılarken, kendi kaynaklarımız yetmiyorsa bu durumda bütçe açığı ortaya çıkıyor. Bütçe açığını kapatmak için bir yerden destek ve borç alınır. Tabii ki bu bütçe açığı sürdürülebilir bir durum değildir. Bütçe açığı sonunda ağır faturalar çıkartır." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut imkanlarını iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret eden İriş, şunları söyledi:

"Tarımda, hayvancılıkta, ticarette, teknolojide ve her sahadaki çalışanların teşvik edilip yönlendirilmesi lazım. Onların önündeki engeller belirlenip sırasıyla kaldırılması lazım. Eğer bir üretici hem kaliteli hem de makul fiyatlarda üretemiyorsa bunun köklü tedbirlerle çözülmesi lazım."

