HABER

SP Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Denk bütçe hazırlanmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

"Denk bütçe demek, ülkenin kendi imkan ve kaynaklarıyla, kendi üretimi ve potansiyeliyle ülkede yaşayan insanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılaması demektir"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Geliri ve gideri denk bir bütçe hazırlanmalı. Fazla verirse daha güzel ancak hiç olmazsa denk bir bütçe olmalı." dedi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bütçe tercihlerinin, ülkelerin geleceği konusunda önemli etkiler yaptığını belirterek, bütçelerin devletlerin yol haritasını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin elindeki imkanlara ve konjonktüre göre 2020 yılı bütçesinin hazırlamasını, ekonomik sorunların doğmaması için denk bir bütçe hazırlanması gerektiğini vurgulayan İriş, "Geliri ve gideri denk bir bütçe hazırlanmalı. Fazla verirse daha güzel ancak hiç olmazsa denk bir bütçe olmalı. Denk bütçe demek, ülkenin kendi imkan ve kaynaklarıyla, kendi üretimi ve potansiyeliyle ülkede yaşayan insanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılaması demektir. Ülkenin ihtiyaçlarını karşılarken, kendi kaynaklarımız yetmiyorsa bu durumda bütçe açığı ortaya çıkıyor. Bütçe açığını kapatmak için bir yerden destek ve borç alınır. Tabii ki bu bütçe açığı sürdürülebilir bir durum değildir. Bütçe açığı sonunda ağır faturalar çıkartır." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut imkanlarını iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret eden İriş, şunları söyledi:

"Tarımda, hayvancılıkta, ticarette, teknolojide ve her sahadaki çalışanların teşvik edilip yönlendirilmesi lazım. Onların önündeki engeller belirlenip sırasıyla kaldırılması lazım. Eğer bir üretici hem kaliteli hem de makul fiyatlarda üretemiyorsa bunun köklü tedbirlerle çözülmesi lazım."

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalar
Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik kuvvetlerinin girdiği in, ayak basmadığı yer kalmayacaktır"Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik kuvvetlerinin girdiği in, ayak basmadığı yer kalmayacaktır"
Anahtar Kelimeler:
Bütçe DENK ekonomi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıs Mustafa İriş Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde açıklamalar

CHP'den 'siyanür araştırma komisyonu' kurulması önerisi

CHP 'siyanür' tehlikesini Meclis'e taşıdı! İşte o talep

Dikkat çeken araştırma: Türklerin yüzde 41’i Amerika’nın sözüne güvenmiyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

AK Partili milletvekilinden dikkat çeken 'din' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.