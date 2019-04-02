HABER

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 23:15 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi’ne gelerek burada olayda hayatlarını kaybeden Hasan ve İlyas Aktaş’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi’ne gelerek burada olayda hayatlarını kaybeden Hasan ve İlyas Aktaş’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Olayda kolundan yaralanan Ali Aktaş’a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karamollaoğlu, acılı aileye sabır diledi. Yaşanan olayın yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de kendilerini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, “Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Ne hakim, ne savcı, ne vali ne de kaymakamız. Ama bunun takipçisi olmak, Türkiye Devleti içerisinde vazifemiz. İnşallah bu netice de alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya geldik sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Ama benim sizden istirhamım, yine de Allah razı olsun siz bütün bu olanlara rağmen soğukkanlılığınızı muhafaza ediyorsunuz, soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın" şeklinde konuştu.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
"Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların özgürlüğü yoktur""Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların özgürlüğü yoktur"
Otizm farkındalık gününde ışıklar mavi yandıOtizm farkındalık gününde ışıklar mavi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

Anadolu Ajansı'ndan açıklama: Yargı önünde hesap verecekler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! ' Türkiye ile bu sorunu...'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.