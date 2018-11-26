SP lideri Karamollaoğlu: Dikkatli olmalıyız

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyadaki güçlü ülkelerin kendi hakimiyeterini pekiştirmek için bir takım tedbirler aldığını belirtip, dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Mersin'in Erdemli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen 'Değişim ve dönüşümleriyle Küresel Krizler ve Yeni Dönüm: Çare Var' konferansına katıldı. Bir otelde gerçekleşen konferansa Karamollaoğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Sonar Contar, İlçe Başkanı Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, hem Türkiye’nin, hem de dünyanın badireli bir dönemden geçtiğini anlattı. Bu badireli dönemde sadece bir ülkeyi yönetmenin, o ülkenin problemleri ile haşir neşir olmanın ve problemlerini halletmenin yetmediğini aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda bizi etkileyen, bizim dışımızdaki unsurlarla da etkilenme mecburiyeti doğuyor. Dünya küçüldü. Her ülke birbirinden etkileniyor. Birbirine yakın ülkeler daha da etkileniyor. Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını arttırıyor. Bu sefer dünyadaki ham madde çekişmesi yaşanıyor. Sadece onlar değil, dünyadaki güçlü ülkeler kendi hakimiyetlerini pekiştirmek için bir takım tedbirler alıyorlar. Bu tedbirler, kendilerini, rakiplerini ama özellikle kalkınmamış ve fakir ülkeleri yakından etkiliyor. Dünya küresel ısınmayla karşı karşıya kalıyor. Eğer kutuplardaki buzullar erirse denizler 50 metre yükselebilir ve birçok yerleşim yeri sular altında kalabilir. Onun için çok dikkatli olmalıyız."

Karamollaoğlu, yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından partililerle sohbet etti.

