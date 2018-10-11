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SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kriz' açıklamalarını eleştirerek, 'krizin faturasını 70 yıl önceki bir fotoğrafa kesiyor' dedi. İktidarı sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, 'Bu ülkedeki en büyük fırsatçı, bu iktidarın bizzat kendisidir!' ifadelerini kullandı.

SP lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'ekonomik kriz' eleştirileri yöneltti. Erdoğan'ın İsmet İnönü fotoğrafı üzerinden yaptığı açıklamaya tepki gösteren Karamollaoğlu, 'Krizin faturasını 70 yıl önceki bir fotoğrafa kesiyor' ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

Her hafta feryat ediyoruz, “ekonomimiz alev alıyor, kriz her geçen gün daha da derinleşiyor” diye. Fakat krizle mücadele etmesi gerekenler hala krizi değil algıyı yönetmenin peşindeler. Bu yüzden 10 dakika içinde 10 defa çelişkiye düşüyorlar.

Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı aynı konuşmada önce; “İş adamlarımız bu krizi fırsata çevirecek” derken 10 dakika geçmeden; ekonominin kriz içinde olmadığını söylüyor. Ertesi gün çıkıyor krizin faturasını 70 yıl önceki bir fotoğrafa kesiyor.

Ekonomik krizle böyle başa çıkamazsınız. TÜİK başkan yardımcısını görevden alarak enflasyonla, Fırıncılara yasak koyarak zamlarla mücadele edemezsiniz!

Siz elektriğe üç ayda % 54 zam yapacaksanız; una, gaza, yağa zam yapacaksınız; üretim maliyetlerini üç ayda üç katına çıkaracaksınız; Sonra çıkıp fırıncıyı, pazarcıyı, marketçiyi fırsatçılıkla suçlayacaksınız.

Bu ülkedeki en büyük fırsatçı, bu iktidarın bizzat kendisidir!

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi Recep Tayyip Erdoğan İsmet İnönü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nokta atışı yapmış daha ne diyelim. Ağzına sağlık.
yaw karamollaoğlu bi sus artık sen neden meseleye üçüncü tekil şahıs oluyorsun 1. laf 2. laf 3. ....... düşerrrr
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