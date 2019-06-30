SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Uşak 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada,Türkiye'nin acilen tarımsal üretime ve ilaç üretimine el atması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar" dedi.

SP Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. SP İl Başkanı Hüseyin Çakmak'ın tek aday olduğu kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra partililer ve CHP ve İYİ Parti'nin Uşak İl temsilcileri katıldı. Kongredeki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin uyguladığı politikaları eleştirip, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu, şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını söyledi. Karamollaoğlu, "Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayisi de keza öyle, Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Dün yoktu da bugün niye böyle bir şey var? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar. Bunu görmek lazım" dedi.