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SP milletvekili İslam hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili Nazır Cihangir İslam, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatırken, 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği üyeleri de suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapan dernek başkanı şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, şehit ve gazilerin canını ortaya koyarak terör örgütünün darbe girişimini engellediğini söyledi. İslam'ın milletvekilliğinden istifasını isteyen Kılınç, şöyle dedi:
"Nazır Cihangir İslam'ın şehitlerimizin aziz ruhu ve bu kahraman millete karşı özür borcu var. Önce ihraç edilen, sonra da CHP içerisindeki Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye giren İslam, dün gazi meclisin çatısı altında devletimize ve milletimize meydan okudu. FETÖ'nün Meclis'teki sözcülüğünü üstlenmiş gibi hareket eden, FETÖ militanlarının tahditlerini Meclis'e taşıyan bu adam, bu cesareti kim veya kimlerden alıyor? Bizler, şehit ailesi ve gaziler olarak tıpkı o gece olduğu gibi teröristlere ve onların sevicilerine buradan meydan okuyoruz. Bırakın Meclis'i, hiçbir platformda şehit ve gazilerimizin incitilmesine müsaade etmeyeceğiz."

‘HİÇ KİMSE 250 ŞEHİDİMİZE BATIL DİYEMEZ’
15 Temmuz gazisi Abdulkadir Tecimer de İslam'a tepki göstererek, "Hiç kimse 250 şehidimize, 2 bin 700 gazimize 'batıl' diyemez. Bizim dinimiz İslam, bayrağımız al yıldızlı bayraktır. Haddini bilmeden, hududunu bilmeden benim tarafımdan seçilen vekil, bu milletin şehidine, bu milletin gazisine 'batıl' diyecek kadar alçalamaz. Onu meclise gönderen partinin liderine de söylüyorum; biraz vicdanları, biraz şerefleri varsa o insanı o partiden ihraç ederler. Kendisinden açıklama bekliyoruz. O gece 'sokağa çıkın' demiş. Biz hak için çıktık. Kendisi 'batıl' için mi yoksa hak için mi çıkmış, tarafını bize bildirsin" dedi.

Görüntü Dökümü
-Meltem Kılınç'ın açıklamalarından görüntüler
-Abdulkadir Tecimer'in açıklamalarından görüntüler
-Metin Dogan'ın açıklamaları

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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