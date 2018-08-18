S&P ve Moody’s Türkiye’nin Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye’ye kötü haber geldi. Standard & Poors, Türk lirasındaki aşırı volatiliteyi gerekçe göstererek, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu B+’dan BB-’ye düşürdü.
Kuruluş, Türkiye’nin ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti, bunun Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı. Türk lirasındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açığın yüksek olmasının Türkiye ekonomisinin kırılgan olmasında etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, gelecek yıl Türkiye için resesyon öngörüsünde bulundu. Kuruluş, Türkiye’nin görünümünü değiştirmedi, görünümü durağan olarak teyit etti.
Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu Ba3’e düşürdü. Kuruluş Türkiye’nin görünümünü de negatife çevirdi.
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