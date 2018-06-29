Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Uluslararası CS:GO turnuvalarından ülkemizi temsil eden Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018 turnuvasına katılma hakkını kaybetti. Turnuvaya katılmak üzere kapalı elemelerde 27 Haziran'dan bu yana mücadele eden Space Soldiers, lower bracket final karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Heroic ile karşılaştı. bo3 formatında oynana maçta ilk harita Heroic tarafından seçilen Nuke oldu. İlk yarıda başa baş bir mücadele sergilendi ve Space Soldiers 8-7 lik skorla ilk yarıyı geride kapattı. İkinci yarıda bu durumu tersine çeviremeyen temsilcimiz ilk maçı 16-13'lük skorla kaybetti.
İkinci harita Space Soldiers'ın tercihiyle Train olarak belirlendi. İlk yarıyı aynı skorla(8-7) önde kapatan ekip Heroic oldu. İkinci yarıda benzer bir mücadeleye sahne oldu ve sahadan 16-14'lük skorla galip ayrılan taraf Heroic oldu. Bu sonuçlarla birlikte 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek olan DreamHack Masters Stockholm turnuvasına katılma hakkını kaybetti.
Seride sergilediği performansla en yüksek ratinge ulaşan oyuncu, Heroic takımından Nikolaj “niko” Kristensen oldu. Oyuncu, 2 maçlık seride 52 öldürme 40 ölümlük bir performansa imza attı. Temsilcimizde en yüksek ratingi ise İsmailcan “XANTARES” Dörtkardeş elde etti. 53 öldürme 46 ölümlük bir performans sergileyen İsmailcan, 1.31 rating elde ederek birinci sıraya yerleşti.
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