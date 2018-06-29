SPOR

Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

ESPOR HABERLERİ  | 29.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

Temsilcimiz Space Soldiers, DreamHack Masters Stockholm 2018 turnuvasına katılma hakkını kaybetti.

Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Uluslararası CS:GO turnuvalarından ülkemizi temsil eden Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018 turnuvasına katılma hakkını kaybetti. Turnuvaya katılmak üzere kapalı elemelerde 27 Haziran'dan bu yana mücadele eden Space Soldiers, lower bracket final karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Heroic ile karşılaştı. bo3 formatında oynana maçta ilk harita Heroic tarafından seçilen Nuke oldu. İlk yarıda başa baş bir mücadele sergilendi ve Space Soldiers 8-7 lik skorla ilk yarıyı geride kapattı. İkinci yarıda bu durumu tersine çeviremeyen temsilcimiz ilk maçı 16-13'lük skorla kaybetti.
İkinci harita Space Soldiers'ın tercihiyle Train olarak belirlendi. İlk yarıyı aynı skorla(8-7) önde kapatan ekip Heroic oldu. İkinci yarıda benzer bir mücadeleye sahne oldu ve sahadan 16-14'lük skorla galip ayrılan taraf Heroic oldu. Bu sonuçlarla birlikte 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek olan DreamHack Masters Stockholm turnuvasına katılma hakkını kaybetti.

space solder hero,c maçç

Seride sergilediği performansla en yüksek ratinge ulaşan oyuncu, Heroic takımından Nikolaj “niko” Kristensen oldu. Oyuncu, 2 maçlık seride 52 öldürme 40 ölümlük bir performansa imza attı. Temsilcimizde en yüksek ratingi ise İsmailcan “XANTARES” Dörtkardeş elde etti. 53 öldürme 46 ölümlük bir performans sergileyen İsmailcan, 1.31 rating elde ederek birinci sıraya yerleşti.
maç istatistik

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Mousesports'tan transfer!Mousesports'tan transfer!
Mercedes-Benz ile Royal Never Give Up sponsorluk anlaşması imzaladı!Mercedes-Benz ile Royal Never Give Up sponsorluk anlaşması imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor mynetespor espor gelişme espor haber space soldiers CSGO dreamhack

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

İşte Ali Koç'un üçüncü bombası!

16 yaşında dünya devine imza attı!

16 yaşında dünya devine imza attı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Mousesports'tan transfer!

Mousesports'tan transfer!

Mercedes-Benz ile Royal Never Give Up sponsorluk anlaşması imzaladı!

Mercedes-Benz ile Royal Never Give Up sponsorluk anlaşması imzaladı!

Dark Passage'da ayrılık!

Dark Passage'da ayrılık!

VFŞL'de ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı!

VFŞL'de ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı!

SK Gaming kadrosunun yeni adresi!

SK Gaming kadrosunun yeni adresi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.