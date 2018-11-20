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SpaceX, 64 küçük uydunun fırlatılmasını erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

SpaceX, 64 küçük uydunun fırlatılmasını erteledi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, 64 küçük uydunun ek kontroller nedeniyle uzaya fırlatılmasını ertelediği bildirildi.

SpaceX'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden pazartesi için planlanan 64 küçük uydunun Falcon 9 roketiyle fırlatılması ertelendi.

Uydularla ilgili fırlatma öncesi bazı incelemelerin yapılmasına karar verildi. Fırlatma için yeni tarih daha sonra açıklanacak.

SpaceX'ten Jeff Roberts, 17 ülkenin 64 uydusundan bazılarının büyüklüğünün bir buzdolabı, bazılarının büyüklüğünün ise bir cep telefonu kadar olduğunu ifade ederek, hepsinin ayrı ayrı görevleri bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX uydu uzay

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