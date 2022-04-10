SpaceX CEO'su Elon Musk açıkladı! "Twitter Blue'ya kaydolan herkes..."

Elon Musk, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın yüzde 9.2'lik kısmını 3 milyar dolara satın almıştı. Musk, Twitter Blue'ya üye olanların onaylanmış hesap olması gerektiğini söyledi. Ayrıca Musk, onay işaretinin (mavi tik) bildiğimiz resmi hesaplardakinden farklı olması gerektiğini belirtti.

TWİTTER BLUE HESAPLARININ ONAYLANMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Elon Musk, Twitter'da iyileştirmeler yapılacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden duyuru yapan Musk, Twitter’ın geçen sene hayata geçirilen ücretli abonelik sistemi ‘Twitter Blue’ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü iş insanı söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Twitter Blue’ya kaydolup aylık 3 dolar ödeyen herkes (bu fiyat Türkiye’de 30.99 TL) bir ‘kimlik doğrulama onayı’ almalı. Ancak bu onay işareti, tanınmış insanlarda veya resmi hesaplarda kullanılandan farklı olmalıdır.”



Ayrıca Twitter Blue üyelerinin reklam görmemesi gerektiğini de sözlerine ilave eden Musk, Twitter’ın reklam parasına bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.



