SpaceX Dragon dünyaya döndü

ABD’li astronotların uzaya taşınmasında kullanılması planlanan SpaceX Dragon ticari kapsülü, gerçekleştirdiği deneme seferini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, ABD’li astronotların uzaya taşınmasında kullanılması amacı ile tasarlanan SpaceX Dragon ticari kapsülünün gerçekleştirdiği deneme seferini başarı ile tamamlayarak dünyaya döndüğünü duyurdu.

Deneme seferinde kullanılan kapsül, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’ne 450 km mesafede Atlas Okyanusu açıklarına 4 paraşütün yardımı ile indirildi.

Başarı ile sonuçlanan deneme seferi sonrası açıklama yapan NASA Başkanı Jim Bridenstine, “Bu ABD tarihindeki inanılmaz başarılardan biridir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya çalışmaları için ciddi bir bütçe ayırdığını belirten Bridenstine, elde edilen başarının ABD için yeni bir dönemin kapılarını açtığını aktardı.

