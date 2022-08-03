HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SpaceX’e ait uzay enkazları boş bir araziye düştü! Bulan çiftçi hayatının şokunu yaşadı

SpaceX’e ait uzay enkazları boş bir araziye düştü! Bulan çiftçi hayatının şokunu yaşadı

03.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX’e ait 3 parça uzay enkazının Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan boş bir araziye düştüğü tespit edildi. Enkazı bulan çiftçi Mick Miners nesneyi bulduğunda ölü bir ağaca benzettiğini belirtti. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrofizikçi olan Dr. Brad Tucker ise, "Bütün bunları yakından görmek çok heyecan vericiydi, daha önce hiç bu şekilde düşen bir uzay çöpü görmemiştim" dedi.

SpaceX’e ait uzay enkazları boş bir araziye düştü! Bulan çiftçi hayatının şokunu yaşadı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çiftçi olan Mick Miners, arazisinin uzak bir köşesinde toprağa saplanmış büyük bir siyah nesne buldu. İlk başta nesneyi ölü bir ağaç sanan Miners, uzmanların nesneyi incelemesinin ardından uzaydan düştüğünü öğrendi. Miners’ın arazisinde yapılan incelemede başka noktalarda 2 nesne daha bulundu.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Avustralya Uzay Ajansı (ASA) tarafından yapılan açıklamada, uzaydan düşen nesnenin SpaceX kapsülüne ait olduğu ifade edildi. ASA, benzer nesneler ile karşılaşanları SpaceX tarafından kurulan bir enkaz yardım hattıyla iletişime geçmesini istedi. Nesneleri incelemesi için çağrılan Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrofizikçi olan Dr. Brad Tucker, "Bütün bunları yakından görmek çok heyecan vericiydi, daha önce hiç bu şekilde düşen bir uzay çöpü görmemiştim" dedi.

FDFDF

Uzay enkazlarının, Kasım 2020’de uzaya fırlatılan ve 9 Temmuz’da yeniden Dünya’ya dönen SpaceX Dragon uzay aracına ait olduğu düşünülüyor.

KARAYA ÇARPMA İHTİMALİ DÜŞÜK

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde astrofizik Profesörü Don Pollacco ise, uzay enkazının karaya çarpmasının çok nadir olduğunu aktararak, her gün uzaydan Dünya’nın atmosferine nesnelerin girdiğini ve büyük çoğunluğunun okyanuslara düştüğünü ifade etti. Pollacco, uzaydan düşen nesneler sonucu bir kişinin yaralanma ihtimalinin "neredeyse sıfır" olduğunu belirterek, "İnsanların korkmasına gerek yok, vurulma ihtimali inanılmaz derecede düşük" dedi.

ENKAZ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLME RİSKİ YÜZDE 10

Uzaydan düşen bir nesne ile bir kişinin vurulduğuna dair tek vaka, 1997’de ABD’nin Oklahoma kentinde bir uzay enkazı parçasının omzuna düşmesinden yara almadan kurtulan Lottie Williams olarak kayıtlara geçti.

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nin geçtiğimiz temmuz ayında yayınlandığı araştırmada, önümüzdeki on yıl içinde bir veya daha fazla insanın uzay enkazı tarafından öldürülme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu ortaya koydu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık durumunda son durum! Test sonucu...Sağlık durumunda son durum! Test sonucu...
Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indiPelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı1671'inci oldum demişti! YKS belgesi gerçek çıkmadı
Anahtar Kelimeler:
Avusturya space x
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.